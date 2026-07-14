Ruta 151: Weretilneck responsabilizó al gobierno nacional y espera el traspaso a la provincia

Adelantó que si bien hay un «acuerdo conceptual» con el gobierno nacional para el manejo de las rutas 151, 22 y 23, todavía faltan definiciones.

Durante el inicio de la temporada invernal, la problemática de la ruta nacional 151 volvió a ser un tema dominante en la agenda. Decenas de autos con las cubiertas destrozadas en el tramo entre Bordo del Medio y el acceso a Catriel, fueron la prueba más palpable del pésimo estado de la carpeta asfáltica. Situación que se hizo más grave con las lluvias: el agua disimuló los pozos, que se convirtieron en verdaderas trampas para muchos turistas que recién ingresaban a la provincia

El gobernador Alberto Weretilneck responsabilizó por esta situación al “destrato, el olvido y la marginación de los gobiernos nacionales” desde hace tiempo. “No es solo en obras abandonadas, como en la 22, sino en la falta de mantenimiento del resto de las rutas. La 151 es la que peor está, pero tenemos la 23, que se sigue deteriorando. La 40 sur también. Y la 22 ni hablar”.

“Todos los impuestos que pagamos los rionegrinos y que son de carácter nacional, no han vuelto ni en obras ni en mantenimiento”, reflexionó el mandatario.

Resaltó que se mantienen las negociaciones con Vialidad Nacional “para que la provincia se haga cargo de esas rutas. Es la única manera de poder tener rutas en condiciones de transitabilidad, que sean seguras”. Pero también precisó que “no son convenios de hacer; hay que ver el tema del financiamiento y los detalles”.

No obstante, comentó que “conceptualmente estamos de acuerdo con el gobierno nacional, falta ir avanzando en los detalles”.

“A nuestras rutas provinciales las tenemos en condiciones, pero con el esfuerzo y dinero de los rionegrinos. La 6, 8, la 2 que va a Las Grutas; la Ruta Chica, donde hemos hecho algunas obras como el derivador que inauguramos hace un mes en Cipolletti. Falta lo nacional”, explicó.