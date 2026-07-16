Rutas 22 y 151: Río Negro gestiona un crédito internacional para su reparación

Río Negro gestiona un crédito internacional para financiar un plan de recuperación de las rutas nacionales N° 22 y N° 151 , cuya transferencia desde la órbita nacional a la Provincia ya se considera un hecho.

La Provincia divide el proceso en dos instancias mientras las negociaciones con la Nación por el traspaso continúan, con sus complejidades contractuales.

En paralelo, el gobernador Alberto Weretilneck y funcionarios de Hacienda avanzaron en conversaciones con el banco regional Fonplata para obtener un préstamo que permita ejecutar obras de reparación.

Los estudios técnicos provinciales estiman una inversión cercana a los 60 millones de dólares con el objetivo de intervenir los sectores que el Ministerio de Obras Públicas define como «zonas liberadas», es decir, aquellos tramos viales que no cuentan con obras en ejecución ni contratos vigentes entre Vialidad Nacional y empresas constructoras.

En esta primera etapa, el Gobierno provincial proyecta ocuparse de unos 305 kilómetros de ambas rutas con trabajos de bacheo, reparación y recuperación de la calzada. El propósito es dejar esos corredores en condiciones para una futura concesión al sector privado.

Esa situación alcanza unos 258 kilómetros de la Ruta Nacional 22, entre Río Colorado y Chichinales, y parte de la Ruta Nacional 151, desde Cipolletti hasta el límite con La Pampa.

Para el gobierno de Río Negro, la primera etapa alcanzará los tramos “liberados”: 258 kilómetros de la ruta 22 y otros 47 kilómetros de la ruta 151.

La emblemática rotonda Choele Choel se incorporará en la inicial instancia de reparación, mientras que en la ruta N° 151 existe, también, un tramo de su comienzo de tres kilómetros que reviste un interés especial para la Provincia porque incluye el puente ferroviario, una infraestructura considerada estratégica para la futura puesta en marcha del denominado Tren del Valle.

En las diferentes conversaciones con funcionarios nacionales, la administración de Javier Milei dejó en claro que no aportará recursos para construcciones viales. Esa decisión fue ratificada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a Weretilneck cuando lo recibió a comienzos de junio.

El encuentro se realizó después de una reunión encabezada por el mandatario, junto al ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, y el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, con autoridades de Vialidad Nacional y de la Secretaría de Transporte.

Sin financiamiento nacional, el apoyo prometido a la Provincia por la Nación se concentra en la futura autorización para tomar deuda con un organismo internacional. Así se lo habría asegurado Caputto a Weretilneck.

Quedarán unos 213 kilómetros, aún con contratos vigentes. La Provincia contratará a una consultora para un análisis integral y plantear soluciones.

Así, Río Negro profundizó gestiones con Fonplata, el banco de desarrollo integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que cuenta con antecedentes de financiamiento de infraestructura vial, como la repavimentación de la Ruta Nacional N° 9 en Chaco.

La evaluación inicial contempla un crédito de unos 60 millones de dólares destinado a financiar las tareas de recuperación y bacheo de los 305 kilómetros «liberados» (258 kilómetros de la 22 y 47 kilómetros de la 151).

La segunda instancia se corresponde con los otros 213 kilómetros pendientes, con especial atención 97 kilómetros de la 22, donde confluyen sectores de autovía ya construidos con otros cuya definición de trazas y de ejecución continúa en estudio.

Para esa etapa, el Gobierno provincial prevé contratar una consultora especializada que elabore un relevamiento integral del corredor y proponga alternativas técnicas para completar la intervención

(Rio Negro)