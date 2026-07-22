Intento de asalto en Cipolletti. Un delincuente muerto y otro herido

Todo ocurrió esta mañana bien temprano en el barrio de la Facultad. Delincuentes a bordo de un auto intentaron asaltar una vivienda. Hubo disparos de armas de fuego entre uno de los moradores y los malvivientes.

Según fuentes extraoficiales, la peor parte se la llevaron los malvivientes. En Fernández Oro, 1° de Mayo casi ruta 22, uno de ellos fue encontrado sin vida en el mismo rodado que circulaban y su cómplice gravemente herido.

Trabaja la policía y Fiscalía en el lugar.

Noticia en desarrollo…

Fuente: (Miguel Parra)