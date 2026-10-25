La inclusión cruzó el río Colorado y reunió a jóvenes de distintas localidades en una gran fiesta

La Municipalidad de Catriel, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Área de Discapacidad, llevó adelante el viernes 23 de octubre una fiesta de disfraces que reunió a jóvenes de Catriel y de 25 de Mayo (LP)en una jornada de alegría, encuentro y compañerismo.

La propuesta se desarrolló en el marco del programa Catriel Activa, Inclusión y Recreación, con la participación del grupo Buenos Amigos de Catriel y jóvenes de 25 de Mayo, La Pampa, que se sumaron para compartir una experiencia de integración y diversión.

Durante el encuentro hubo desfile de disfraces, música, cosas ricas para compartir y muchas sonrisas. Pero, sobre todo, hubo un espacio para encontrarse, fortalecer vínculos y disfrutar juntos, demostrando que las distancias no son un límite cuando se trata de construir comunidad.

La inclusión no tiene fronteras: cruza el río Colorado, une localidades y genera oportunidades para compartir, participar y disfrutar en igualdad.

Desde la Municipalidad de Catriel se continúa impulsando propuestas recreativas que promueven la participación, la integración y el derecho de todas las personas a ser parte de la comunidad

Fotos: (Prensa Municipalidad)