Persistencia, memoria y trabajo constante por la ruta nacional 151. Declaración bloque Concejales FAV

Desde el Gobierno Municipal liderado por la Intendenta Lic. Daniela Salzotto, de manera coordinada y respaldada por el Bloque de Concejales, se reafirma la continuidad e intensificación de las gestiones institucionales, legislativas y comunitarias para exigir la reparación integral y reconstrucción de la Ruta Nacional N° 151.

​Desde hace más de 12 años de reclamos sostenidos por parte de la Intendenta Salzotto, la gestión local ha mantenido la problemática en el centro de la agenda pública regional y nacional. Desde hace 15 meses, de forma ininterrumpida cada día 26 de mes, la comunidad junto a autoridades locales lleva adelante el Abrazo Simbólico en la Torre de acceso sur, informando, concientizando y visibilizando el impacto que el deterioro vial genera en la seguridad de las familias que transitan el corredor. ​

Exigencia de intervención urgente al Gobierno Provincial ​

En el marco del proceso de traspaso formal de la jurisdicción de la Ruta 151 al Gobierno de la Provincia de Río Negro, fijado para el próximo 29 de octubre, el Bloque de Concejales solicita formalmente al Gobernador Alberto Weretilneck la urgente e inmediata intervención sobre la traza. Se requiere la asignación prioritaria de recursos y el desarrollo de un plan de obras concrete la repavimentación, el mantenimiento de banquinas, la señalización y las medidas preventivas necesarias para resguardar la vida de la ciudadanía.

​Ejes del trabajo legislativo e interprovincial ​

Las acciones impulsadas por el Bloque Municipal han abarcado diversos frentes institucionales: ​Declaraciones de Emergencia e Infraestructura: Pedidos formales para la ejecución de repavimentación integral, construcción del tercer carril para tránsito pesado e instalación de balanzas de control de peso. ​

Acción Judicial y Enclave Regional:

Respaldo institucional a la acción de amparo colectivo tramitada en el Juzgado Federal de General Roca y articulación con los municipios del norte rionegrino y del sur pampeano en la Asamblea Interprovincial de Concejales. ​

Proyección Patagónica: Convocatoria y organización de la Cumbre de Intendentes y Concejales Patagónicos en Catriel, orientada a establecer una agenda federal para el financiamiento, conservación y traspaso de corredores viales con asignación presupuestaria coparticipable. ​

Desde la gestión municipal y el bloque legislativo se ratifica el compromiso de continuar coordinando esfuerzos con instituciones, organizaciones gremiales y vecinos para alcanzar respuestas definitivas que garanticen la seguridad vial y la conectividad regional. No vamos a claudicar en esta LUCHA . ​

Contacto de Prensa / Bloque de Concejales Concejo Deliberante Municipal de Catriel