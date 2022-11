25 de Mayo: Diputada fue escrachada por un falso rumor

La diputada nacional Marcela Coli (Juntos por el Cambio) aseguró que la fiscal Eugenia Dolzan «no se comunicó ni antes ni después» del incidente que sufrió en su casa de 25 de Mayo, donde fue escrachada por un falso rumor respecto a que allí se encontraba el docente Gustavo Tatavitto, condenado en el caso de abusos a niños del Jardín de infantes de esa localidad.

«Lo que me llama la atención es que la fiscal sabía lo que iba a suceder, porque la policía nos dijo eso, y no nos avisó. Y tampoco nos llamó después del incidente, fuimos nosotros los que tuvimos que llamar a la policía para que venga a intervenir, pero de parte de ella no recibimos nunca un llamado», afirmó Coli en una entrevista con Radio Noticias.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche, cuando un falso rumor que comenzó a circular en las redes sociales aseguraba la presencia de Tatavitto en el domicilio de la legisladora nacional.

«Estábamos en mi casa con mi marido, mi hija, mi cuñada; y empezamos a sentir el acoso de un muchacho en una moto acelerando e insultando, diciendo ‘salí de ahí hijo de puta’. Nosotros la verdad no entendíamos lo que pasaba, a qué se refería. Mi esposo salió a pregunta pero siguió el hostigamiento y llegó una mujer y después otro hombre. Estaba todo cada vez más tenso y no nos podíamos comunicar con la policía. Nos decían que nos iban a quemar la casa, nos tiraron una piedra, lo amenazaron a mi marido…», detalló Coli.

La legisladora agregó un detalle sobre el hecho: «Frente a esta situación hice pasar a la mujer a mi casa, como la policía no llegaba, la hice pasar y hasta la invité a que mire debajo de la cama, a que vaya al patio. Después salió y lógicamente le tuvo que decir a la gente que estaba afuera que no había absolutamente nada».

Coli, en tanto, afirmó que hizo la «denuncia penal correspondiente» y añadió que en caso que le suceda algo a ella o a su familia, «la responsable será la persona que entró a mi casa y todos los que participaron del hecho».

«Realmente ha sido todo muy raro, siempre fuimos muy correctos y en este caso no sé porqué la fiscal no nos avisó ni tomó contacto con nosotros, me llama poderosamente la atención. No tengo cámaras de seguridad en mi casa y ahora las voy a colocar. La policía decía que supuestamente estaba Tatavitto y la persona que entró a mi casa dijo que el que supuestamente estaba era Oscar López (ex director del colegio Alfageme de 25 de Mayo). Sinceramente no entiendo tanta agresividad», dijo Coli.

MESURA.

Este diario publicó en su edición de ayer el detalle del escrache ocurrido en 25 de Mayo. «En los primeros minutos se generó algún punto de tensión con gritos y algún insulto, pero la mesura de la diputada, realmente para resaltar, hizo que las cosas se aclararan y calmaran», valoró la policía local.

«La diputada mantuvo la calma en todo momento, salió y habló con los presentes en buenos términos. Y para que desestimaran lo que solo era un rumor, permitió que uno de los manifestantes ingresara a su hogar y comprobara por sí mismo que este hombre ni por asomo estaba allí», agregó la fuente.

«Cuando la persona salió, les confirmó a la gente que realmente se habían manifestado por un falso rumor, varias le pidieron disculpas a la señora Coli». A raíz de lo sucedido la policía inició actuaciones de oficio, por lo tanto las personas que estuvieron en el escrache fueron individualizadas y quedaron a disposición de la justicia.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...