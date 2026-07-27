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Catriel: lo amenazó para cobrarle la deuda de un amigo. Ahora tiene una causa por coacción

C25N
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Catriel: lo amenazó para cobrarle la deuda de un amigo. Ahora tiene una causa por coacción

El Ministerio Público Fiscal acusó formalmente a un hombre por retener contra su voluntad a un joven para exigirle dinero en Catriel.

El hecho investigado ocurrió el 12 de marzo en una vivienda del barrio Preiss de Catriel. Según la acusación de la fiscalía, el dueño del inmueble amenazó a un joven con un caño y le impidió salir de la casa para obligarlo a pagar una deuda presuntamente contraída por un amigo.

La víctima logró pedir auxilio por teléfono a un conocido, quien alertó a la policía y permitió su rescate. El hombre fue imputado por privación ilegítima de la libertad y coacción agravada por el uso de arma.

Como medida de protección, se dispuso una prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la víctima, mientras avanza la investigación.

La defensa pública no presentó objeciones y las juezas de Garantías dio por iniciada formalmente la investigación penal, fijando un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la causa.

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