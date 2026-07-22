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La provincia ahorró 27 mil millones en el control de licencias de los trabajadores de la administración pública

C25N
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La provincia ahorró 27 mil millones en el control de licencias de los trabajadores de la administración pública

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, reveló que desde la aplicación en 2024 de los controles de ausentismo en las reparticiones públicas de la provincia, el Estado rionegrino ahorró un total de 27.000 millones de pesos.

Respecto de la nueva dinámica que se le dio al ordenamiento de la administración pública, y al lugar que ocupa a cada uno en el cumplimiento de las tareas asignadas, la funcionaria destacó ante Radio Noticias que dio importantes resultados, a partir de “dos grandes logros”.

Enumeró que se está empezando a concretar el sistema de control de presentismo en el sector de salud con la colocación de equipamiento, y la segunda línea fue el control del ausentismo ejercido por la reglamentación vigente, las leyes provinciales y la lógica de que el empleador debe verificar, que “no fue tan cuestionado por la UPCN y ATE, sino por la Unter” cuando se está actuando con “médicos reales”.

La funcionaria estimó que desde su implementación en 2024 “arrojó un trabajo final que sorprende por lo voluminoso, un número que es fabuloso” y en ese sentido puntualizó que “desde un 38% de ausentismo que teníamos antes de la fecha que comenzó a funcionar (el sistema) a la actualidad es del 12%.

Resaltó que en principio “se traduce” en “más agentes públicos trabajando en cada ámbito, menos suplencias en las escuelas y más personal atendiendo en los hospitales a los rionegrinos que necesitan hacer uso de sistema de salud, más policías en la calle».

En opinión de Lastra “esto se traduce en lo que se puede palpar todos los días” con lo cual “los ahorros que se han hecho por certificados que no eran justificados y a lo que hemos arribado a un estimado de alrededor de 27.000 millones de pesos”.

Puso de manifiesto que “es muchísimo” y uno “no se puede imaginar en una habitación cuanto representaría esta cifra”, tras lo cual, confesó haber hablado con el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, a fin de trazar un comparativo entre ese monto y lo que se puede trasladar a obras.

Puso como ejemplo que se pueden construir con esa cifra tres “mini” hospitales de 2.000 metros cuadrados como están proyectados para Darwin y Pomona, el plan director de Agua Potable destinado al área de San Antonio o el equivalente a la toma de agua desde el lago Gutiérrez para abastecer a 30 barrios de Bariloche.

“Es muchísimo esto de controlar y no solamente es importante para el gobierno de la provincia, sino también para los vecinos de Río Negroy a quien lo defenestre tengo todas las herramientas para defender”, concluyó la funcionaria provincial.

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