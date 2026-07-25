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Abrazo simbólico a un año del accidente en ruta 151 donde murieron cuatro personas de 25 de mayo

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Abrazo simbólico a un año del accidente en ruta 151 donde murieron cuatro personas de 25 de mayo

Este domingo se cumple un año del trágico accidente que le costo la vida a una familia de 25 de Mayo. Habrá una jornada recordatoria en la Ruta 151, acceso a Catriel.

El hecho ocurrió en el kilometro 92 (zona La Escondida) en horas de la mañana en una jornada donde predominaba la nieve y la visibilidad era reducida.

En un Volswagen Gol, cuatro personas viajaban a General Roca a un evento familiar. Chocaron con un camión que circulaba de Sur a Norte. Todos murieron.

La comunidad de Catriel realizará una jornada de memoria, pedido de justicia y concientización sobre la seguridad vial y pedido urgente de una solución para la detonada Ruta 151.

La actividad comenzara a las 15:00 hs en la torre de acceso a Catriel y Ruta 151-

En 25 de Mayo el acto recordatorio de las victimas será a las 11:00 hs en el Centro Cultural.

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