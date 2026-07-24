Puente Dique: secuestran hojas de coca en un control sobre la Ruta Nacional 151

En el marco de un operativo de prevención y control que lleva adelante personal del Destacamento de Seguridad Vial Puente Dique, en conjunto con efectivos de Toxicomanía y Leyes Especiales de Catriel, se procedió al secuestro de aproximadamente cuatro kilogramos de hojas de coca que eran transportados en un automóvil.

El procedimiento tuvo lugar durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 151, cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de un vehículo conducido por un hombre de 37 años, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas.

Tras una marcación positiva realizada por un perro detector de narcóticos y con autorización del Juzgado Federal de General Roca, se efectuó la requisa del rodado. Como resultado, los uniformados secuestraron 16 envoltorios que contenían hojas de coca, con un peso total aproximado de cuatro kilogramos.

En el procedimiento intervino además personal de Toxicomanía y Leyes Especiales de Catriel, que llevó adelante las actuaciones correspondientes.

Como consecuencia del operativo, se inició un legajo investigativo por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737