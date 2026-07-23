Vaca Muerta podría necesitar 9 millones de toneladas de arena: trenes, barcazas y nuevas rutas para evitar un cuello de botella

La arena es uno de los insumos más importantes de la fractura hidráulica: queda alojada dentro de la roca y mantiene abiertos los canales por donde circulan el petróleo y el gas. Según proyecciones del sector, la demanda podría alcanzar los 9 millones de toneladas en 2028. Mientras gran parte del material recorre más de 1.000 kilómetros por carretera, la industria analiza cómo mejorar el transporte mediante bitrenes, ferrocarriles, puertos y arenas de cercanía.

Cuando se habla del crecimiento de Vaca Muerta, la atención suele concentrarse en los equipos de perforación, las etapas de fractura, los grandes oleoductos y los proyectos de exportación. Sin embargo, detrás de cada nuevo pozo existe una cadena de abastecimiento menos visible, pero indispensable para que el petróleo y el gas puedan salir de la roca: la logística de la arena.

No se trata de un material secundario ni de un simple componente utilizado para aumentar el volumen del fluido que se bombea en el subsuelo. La arena cumple una función técnica decisiva dentro del pozo. Es el elemento que evita que las fracturas creadas en la formación vuelvan a cerrarse cuando termina la inyección a alta presión.

Sin ella, el procedimiento podría fracturar la roca, pero los pequeños canales tenderían a cerrarse rápidamente. El petróleo y el gas quedarían nuevamente atrapados y el pozo perdería gran parte de su capacidad productiva.

Por eso, la expansión de Vaca Muerta no depende solamente de perforar más rápido o construir nueva infraestructura de evacuación. También necesita asegurar el abastecimiento continuo de millones de toneladas de arena con la calidad, el procesamiento y la logística adecuados.

De acuerdo con estimaciones del sector difundidas, la actividad no convencional consume actualmente cerca de 7 millones de toneladas de arena por año. El crecimiento de las etapas de fractura y de la producción podría elevar esa demanda hasta aproximadamente 9 millones de toneladas en 2028.

La cifra no constituye una proyección oficial consolidada, pero refleja la magnitud del desafío que ya empieza a observar la industria: Vaca Muerta podría tener suficiente petróleo y gas para seguir creciendo, pero necesitará una red logística capaz de entregar arena al mismo ritmo que trabajan los equipos de fractura.

Cómo funciona la arena dentro de un pozo

En un yacimiento convencional, el petróleo y el gas se encuentran alojados en rocas con una permeabilidad suficiente para desplazarse hacia el pozo una vez perforado el reservorio.

En Vaca Muerta ocurre algo diferente. Los hidrocarburos están contenidos en una roca muy compacta y de permeabilidad extremadamente baja. Esto significa que, aunque el recurso exista en grandes cantidades, no puede circular naturalmente hacia el pozo en volúmenes comerciales.

Para liberarlo, las empresas perforan primero un tramo vertical de varios kilómetros de profundidad. Cuando alcanzan la formación objetivo, la trayectoria cambia y continúa de manera horizontal dentro de la roca.

Las ramas laterales de los pozos modernos pueden extenderse durante varios kilómetros. Una vez terminada la perforación, ese tramo horizontal se divide en numerosas etapas de fractura.

En cada etapa se inyecta a alta presión una mezcla formada principalmente por agua y arena, junto con una proporción menor de aditivos químicos. La presión supera la resistencia de la roca y genera una red de pequeñas fracturas alrededor del pozo.

La arena viaja suspendida dentro del fluido e ingresa en esas fisuras. Cuando termina el bombeo y la presión disminuye, los granos quedan atrapados entre las paredes de la fractura.

Allí comienza su verdadera función.

Los granos actúan como millones de pequeños soportes que impiden que la roca vuelva a cerrarse por completo. Los espacios que permanecen entre ellos forman canales microscópicos por los que el petróleo y el gas pueden desplazarse hasta la rama horizontal del pozo y, posteriormente, ascender hacia la superficie.

En la industria, este material recibe el nombre de agente sostén o proppant. Su tarea es preservar la conductividad de las fracturas durante la vida productiva del pozo.

La imagen más sencilla es pensar en una puerta pesada que tiende a cerrarse. La fractura hidráulica abre esa puerta y la arena funciona como la cuña que la mantiene entreabierta. La diferencia es que este proceso ocurre a varios kilómetros de profundidad, bajo enormes presiones y dentro de fisuras diminutas distribuidas a lo largo de la roca.

Por ese motivo, no sirve cualquier tipo de arena.

El material debe presentar una granulometría uniforme, un elevado contenido de sílice y determinadas condiciones de redondez y esfericidad. Además, los granos deben soportar grandes presiones sin romperse.

Si la arena se tritura dentro de la formación, puede generar partículas finas que bloqueen los espacios disponibles entre los granos y reduzcan el flujo de hidrocarburos. Por eso, la calidad del agente sostén tiene una relación directa con el rendimiento y la vida productiva del pozo.

Cuánta arena puede consumir un pozo

No existe una cantidad única aplicable a todos los pozos de Vaca Muerta. El volumen depende de varios factores: la longitud de la rama horizontal, la cantidad de etapas, el diseño de completación, la intensidad de arena utilizada por metro y las características geológicas de cada bloque.

Como referencia general, un pozo horizontal moderno puede demandar entre 10.000 y 15.000 toneladas de arena durante su proceso completo de fractura.

Para comprender la escala, un pozo que utiliza 11.000 toneladas necesita el equivalente a unas 367 cargas de 30 toneladas.

Esto no significa necesariamente que 367 camiones ingresen de manera simultánea a la locación. La logística se organiza mediante plantas, depósitos, silos y centros de almacenamiento que reciben el material con anticipación y lo entregan según el ritmo de la operación.

Sin embargo, la equivalencia permite dimensionar la magnitud del movimiento. Cada nuevo pozo activa una cadena de cientos de cargas, viajes de larga distancia, descargas, almacenamiento y transferencia hacia los equipos de fractura.

La operación tampoco admite grandes interrupciones.

Durante una campaña de fractura trabajan bombas de alta presión, equipos especializados, transportistas, personal técnico y sistemas de control que representan costos operativos muy elevados. Si falta arena, toda esa estructura puede quedar detenida.

Por eso, el suministro debe ser continuo. El material tiene que llegar con anticipación, mantenerse seco, conservar sus condiciones técnicas y estar disponible en el momento preciso en que la operación lo necesita.

La arena puede parecer un insumo simple cuando se la observa en superficie. Dentro del sistema productivo, sin embargo, funciona como una pieza crítica de una cadena logística de alta precisión.

Entre Ríos y el predominio de la arena de mayor calidad

Gran parte de la arena utilizada actualmente en Vaca Muerta proviene de Entre Ríos. La provincia cuenta con depósitos de arena silícea que, después de atravesar procesos de lavado, clasificación y secado, reúnen características valoradas por las operadoras.

Su principal ventaja está en el desempeño técnico.

Las arenas entrerrianas presentan niveles elevados de pureza, una granulometría uniforme y una resistencia adecuada para soportar las presiones existentes dentro de la formación. Estas condiciones permiten que los granos mantengan abiertos los canales de flujo sin degradarse rápidamente.

Por esa razón, las compañías suelen analizar el costo de la arena no solamente por tonelada, sino también en función de su impacto sobre la productividad del pozo.

Una arena más barata y cercana puede reducir el costo logístico, pero si se rompe con mayor facilidad o afecta la conductividad de las fracturas, el ahorro inicial podría perderse a lo largo de la vida productiva del pozo.

La desventaja de Entre Ríos es la distancia.

Según el punto de origen y el destino dentro de la Cuenca Neuquina, el material debe recorrer más de 1.000 kilómetros. En algunos circuitos, la distancia supera los 1.200 kilómetros.

El transporte se realiza principalmente por camión. Este esquema tiene una ventaja importante: permite cargar la arena en las plantas procesadoras y entregarla directamente en depósitos ubicados en Añelo, Rincón de los Sauces o cerca de las locaciones.

Esa flexibilidad explica por qué el camión continúa dominando la cadena. Puede cambiar recorridos, atender diferentes desarrollos y adaptarse rápidamente a las variaciones de la actividad.

Pero la contracara es una presión creciente sobre las rutas.

Mover millones de toneladas implica más unidades, más consumo de combustible, mayor desgaste vial y una creciente demanda de conductores y empresas transportistas.

Si Vaca Muerta alcanzara una demanda anual de 9 millones de toneladas y todo ese volumen se trasladara en equipos convencionales con una carga útil de 30 toneladas, serían necesarias unas 300.000 cargas por año.

Se trata de una equivalencia teórica, porque una parte del transporte puede realizarse con configuraciones de mayor capacidad. De todos modos, el cálculo muestra por qué la arena puede convertirse en uno de los principales desafíos logísticos del desarrollo no convencional.

Río Negro y la ventaja de producir más cerca

Río Negro aparece dentro de este mapa con una ventaja evidente: la cercanía geográfica con Vaca Muerta.

La provincia posee depósitos de arena y plantas de procesamiento que pueden abastecer a los yacimientos después de recorrer distancias considerablemente menores que el material proveniente de Entre Ríos.

El Gobierno rionegrino informó en 2025 que existían ocho yacimientos activos, cuatro plantas de procesamiento y más de un centenar de depósitos con posibilidades de desarrollo.

Parte de esa producción se moviliza por corredores que conectan las canteras con el Alto Valle y la Cuenca Neuquina. Las rutas provinciales 6 y 8 tienen un papel relevante en este circuito, junto con los accesos hacia Paso Córdoba, General Roca y Neuquén.

La Ruta Nacional 151 también constituye un corredor estratégico para el transporte de cargas y la vinculación entre Río Negro y los principales bloques productivos de Vaca Muerta.

La ventaja logística es concreta. Menos kilómetros pueden significar menor consumo de combustible, menores costos de transporte, tiempos de entrega más cortos y una menor necesidad de camiones por ciclo operativo.

Pero la proximidad no resuelve por sí sola toda la ecuación.

Las operadoras necesitan garantizar que la arena mantenga características constantes y que pueda soportar las condiciones de presión existentes dentro del pozo. Además, el material debe atravesar procesos adecuados de lavado, atrición, secado, clasificación y control de calidad.

Esto explica por qué algunas compañías priorizan arenas de mayor pureza, aunque se encuentren a mayor distancia, mientras otras utilizan productos regionales o combinaciones de distintos materiales.

Una alternativa es el denominado blend, que consiste en mezclar arenas de diferentes procedencias y características. El objetivo es equilibrar el desempeño técnico con el costo logístico.

En algunos diseños de completación, una empresa puede utilizar una arena de mayor resistencia en sectores donde las condiciones son más exigentes y complementar con arena regional en otras partes del pozo.

La posibilidad de combinar materiales demuestra que la discusión no se limita a elegir entre Entre Ríos o Río Negro. La verdadera pregunta es qué combinación permite alcanzar el mejor resultado técnico y económico para cada desarrollo.

En proyectos ubicados dentro de la provincia de Río Negro, la arena local puede adquirir una relevancia todavía mayor. El Gobierno provincial informó este año que durante una fase exploratoria desarrollada sobre la formación Vaca Muerta se había utilizado un 75% de arena rionegrina.

El desafío para la provincia será transformar esa cercanía en una oferta industrial estable. Para eso necesita garantizar volumen, calidad homogénea, capacidad de procesamiento, almacenamiento y despacho durante todo el año.

El camión seguirá siendo imprescindible

A pesar de los proyectos ferroviarios y portuarios, hoy no existe un sistema capaz de reemplazar de manera inmediata al transporte carretero.

El camión conecta las plantas procesadoras con los centros logísticos y puede completar la última etapa del recorrido hasta los yacimientos. También permite responder rápidamente ante cambios en la demanda, modificaciones en los programas de fractura o necesidades específicas de cada operadora.

En consecuencia, la primera transformación probablemente no será la eliminación del camión, sino una utilización más eficiente de ese mismo sistema.

Dentro de este escenario aparecen los bitrenes.

Estas configuraciones están formadas por un camión tractor y dos semirremolques articulados. Su mayor capacidad permite transportar más toneladas por viaje que un equipo convencional.

Desde agosto de 2025, el Gobierno nacional amplió la posibilidad de circulación de los bitrenes sobre la Red Vial Nacional, salvo en los tramos donde se establezcan restricciones por razones de seguridad o infraestructura.

La información oficial señala que determinadas configuraciones pueden transportar hasta un 75% más de carga que un camión convencional. Esa diferencia no es uniforme para todos los equipos y depende de la longitud, el peso autorizado, el tipo de unidad y las condiciones del corredor.

Aplicados al transporte de arena, los bitrenes podrían reducir la cantidad total de viajes necesarios para mover un mismo volumen.

Sin embargo, tampoco constituyen una solución automática.

Su utilización requiere rutas en buenas condiciones, puentes aptos, intersecciones preparadas, radios de giro suficientes, playas de maniobra, controles de peso y zonas seguras de descanso.

Un bitren puede mejorar la productividad logística, pero si el corredor presenta baches, banquinas deterioradas, puentes limitados o accesos urbanos complejos, la ventaja operativa disminuye.

Por ese motivo, esta alternativa debe analizarse junto con la infraestructura vial. No alcanza con habilitar equipos de mayor capacidad si las rutas no pueden recibirlos de manera segura y sostenida.

El Tren Norpatagónico y la solución de mayor escala

El ferrocarril es, desde el punto de vista del volumen, una de las alternativas más atractivas para abastecer a Vaca Muerta.

Una sola formación puede transportar la carga equivalente a decenas de camiones. Esto permitiría reducir el costo por tonelada, disminuir el consumo de combustible por unidad transportada y aliviar la presión sobre las rutas.

El proyecto del Tren Norpatagónico fue pensado para vincular el complejo portuario e industrial de Bahía Blanca con Añelo, atravesando Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Los antecedentes oficiales contemplaron la intervención de aproximadamente 665 kilómetros de vías, mediante la renovación de tramos, mejoras sobre la infraestructura existente y la construcción de una conexión nueva hacia Añelo.

El corredor fue diseñado para transportar arena, caños, cemento, productos químicos, maquinaria y otros insumos utilizados por la industria hidrocarburífera. También podría movilizar cargas regionales hacia Bahía Blanca.

El problema es que la iniciativa todavía no constituye una solución operativa.

Existen antecedentes técnicos, proyectos y distintas propuestas de reactivación, pero no hay actualmente una conexión ferroviaria completa y en funcionamiento que permita llevar arena de manera masiva hasta Añelo.

Además, la mayor parte de la arena de calidad proviene de Entre Ríos. El corredor Bahía Blanca-Añelo no conecta de manera directa con las canteras y plantas procesadoras entrerrianas.

Para integrar ese origen sería necesario incorporar otros tramos ferroviarios, terminales de transferencia o una primera etapa de transporte por camión.

Esto no invalida al tren. Simplemente demuestra que la solución debe pensarse como una red y no como una única vía.

El ferrocarril continúa siendo la alternativa estructural de mayor capacidad para reducir el número de camiones. Su debilidad está en los plazos, el financiamiento, la renovación de infraestructura y la necesidad de garantizar volúmenes suficientes de carga durante todo el año.

Ibicuy y la posibilidad de trasladar arena por agua

Entre Ríos también analiza una salida fluvial para reducir parte del recorrido carretero.

El Puerto de Ibicuy aparece como un posible punto de embarque para la arena silícea destinada a Vaca Muerta. La propuesta consiste en trasladar el material desde las canteras y plantas procesadoras hasta el puerto mediante recorridos terrestres relativamente cortos.

Desde allí, la arena podría viajar en una embarcación hasta un puerto patagónico y completar posteriormente el trayecto hacia la Cuenca Neuquina mediante camión o ferrocarril.

La ventaja está en la escala.

Un buque o una formación de barcazas puede mover miles de toneladas en una sola operación y reemplazar numerosos viajes de larga distancia por carretera.

Pero la cadena también presenta mayores niveles de complejidad.

La arena debe salir de la planta, llegar al puerto, almacenarse, cargarse en una embarcación, viajar hasta otro puerto, descargarse y volver a transportarse hasta el destino final.

Cada transferencia agrega una operación, un costo y un tiempo adicional.

Además, se necesitan depósitos cubiertos, sistemas eficientes de carga y descarga, infraestructura para productos a granel y conexiones terrestres competitivas desde el puerto receptor hasta Vaca Muerta.

La arena también debe mantenerse seca y conservar sus condiciones técnicas durante todo el proceso. La presencia de humedad puede complicar la manipulación y afectar la eficiencia de los sistemas de carga.

Por eso, la alternativa fluvial tiene potencial, pero todavía debe demostrar su viabilidad económica.

El desafío será determinar si el ahorro generado al reemplazar cientos de kilómetros de transporte carretero compensa los costos portuarios, los transbordos y la última etapa del recorrido.

También falta definir cuál sería el puerto patagónico más conveniente y cómo se resolvería la conexión final con Añelo, Rincón de los Sauces y las demás áreas productivas.

Qué alternativa tiene hoy mayor ventaja

No existe una única respuesta. Depende del plazo y del objetivo analizado.

En el corto plazo, el transporte carretero mantiene la posición dominante. Las empresas ya cuentan con plantas, transportistas, depósitos y corredores consolidados.

Dentro de ese esquema, los bitrenes aparecen como la alternativa de implementación más inmediata para aumentar la carga transportada por viaje.

Su principal ventaja es que no requieren construir una red completamente nueva. Pero necesitan rutas preparadas y una planificación logística que garantice seguridad y eficiencia.

A mediano y largo plazo, el ferrocarril es la opción con mayor capacidad para transformar la logística. Puede transportar volúmenes masivos, reducir el costo por tonelada y sacar miles de camiones de las rutas.

Su dificultad es que exige inversiones importantes, obras ferroviarias, terminales y contratos de carga que garanticen la viabilidad del servicio.

La alternativa fluvial desde Ibicuy puede convertirse en un complemento importante para la arena entrerriana. Sin embargo, todavía debe resolver los costos de transferencia, el puerto de destino y la conexión final con Vaca Muerta.

Río Negro, por su parte, tiene una oportunidad concreta en las arenas de cercanía. Si logra garantizar calidad, volumen y continuidad, puede reducir significativamente una parte del recorrido logístico.

La solución más probable no será exclusivamente carretera, ferroviaria o fluvial. Será multimodal.

La arena podrá salir de una cantera en camión, pasar por una planta de procesamiento, viajar en tren o barco hasta un centro regional y completar la última etapa mediante equipos carreteros.

El objetivo no será eliminar un modo de transporte, sino utilizar cada uno en el tramo donde resulte más eficiente.

La arena puede convertirse en una prueba decisiva

Vaca Muerta tiene recursos suficientes para sostener un crecimiento de gran escala. También avanza con oleoductos, gasoductos, plantas y proyectos de exportación.

Pero cada nuevo pozo multiplica la demanda de insumos.

La arena ocupa un lugar particular porque se utiliza en enormes volúmenes y debe llegar de manera sincronizada con las operaciones de fractura.

Un pozo puede demandar cientos de cargas. Una campaña con decenas de pozos requiere mover centenares de miles de toneladas. Una formación que podría consumir 9 millones de toneladas por año necesita una red logística de escala nacional.

El problema no es la falta de arena.

La Argentina posee depósitos suficientes en distintas provincias. El verdadero riesgo es no contar con la capacidad necesaria para extraerla, procesarla, transportarla y almacenarla al ritmo que exigirá el crecimiento de Vaca Muerta.

En el subsuelo, cada grano cumple una tarea microscópica y esencial: impedir que una fractura vuelva a cerrarse.

En la superficie, millones de toneladas plantean un desafío mucho mayor: construir una logística capaz de sostener la próxima etapa de producción.

La expansión de Vaca Muerta dependerá de grandes oleoductos y proyectos exportadores. Pero también dependerá de algo mucho más pequeño: millones de granos de arena colocados en el lugar exacto, bajo la presión correcta y en el momento indicado.

Fuente: (Energía 360)