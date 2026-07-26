A un año de la tragedia en la Ruta 151: Catriel y 25 de Mayo unidas en el reclamo

A un año del trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 151, en el que perdieron la vida cuatro integrantes de una familia de 25 de Mayo, este domingo se realizó un emotivo acto conmemorativo en la torre de acceso sur de Catriel. Familiares, vecinos, autoridades municipales y organizaciones sociales participaron del tradicional abrazo simbólico para recordar a las víctimas y renovar el reclamo por una ruta segura.

La convocatoria volvió a reunir a las comunidades de Catriel y 25 de Mayo, que desde el siniestro vial ocurrido en el Km 92 (La Escondida), sostienen un pedido permanente para que el Gobierno Nacional y las provincias concreten las obras necesarias sobre una vía considerada estratégica para el desarrollo regional y, al mismo tiempo, una de las más peligrosas de la Patagonia.

El primer mensaje estuvo a cargo de uno de los familiares de las víctimas, quien agradeció el acompañamiento de ambas comunidades y destacó la importancia de mantener vigente el reclamo.

«Primero que nada, agradecerles a todos por el abrazo simbólico de cada 26, para hacernos sentir que no estamos solos en esta lucha. A la gente de 25 de Mayo y de Catriel, que siempre nos brinda una palabra de apoyo.»

Con evidente emoción, sostuvo que la lucha busca evitar que otras familias atraviesen el mismo dolor.

«Seguimos con esta lucha para pedir que de una vez por todas arreglen la ruta y que nadie más tenga que pasar, lamentablemente, lo que nos pasó a nosotros. Que nadie más tenga que perder una familia por culpa de la Ruta 151.»

Monsalve: «La única forma es unidos»

Posteriormente tomó la palabra el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, quien recordó que la fecha del aniversario de la ciudad quedó atravesada por el recuerdo de la tragedia.

«Hoy 25 de Mayo debería estar celebrando un nuevo aniversario de su fundación, pero la fecha quedó marcada por una conmemoración que nos golpeó profundamente como comunidad», expresó.

El jefe comunal señaló que el acompañamiento a la familia debe mantenerse en el tiempo y afirmó que el reclamo ya no admite demoras.

«La familia da el ejemplo. Estoy seguro de que lo que menos quieren es estar acá, pero vienen para que esto no vuelva a ocurrir. Nosotros tenemos que ir detrás de ellos.»

Monsalve recordó además las gestiones realizadas junto a la intendenta de Catriel ante Vialidad Nacional luego del accidente, indicando que lograron «incorporar al proyecto de obra un tramo de aproximadamente diez kilómetros correspondiente al sector pampeano de la Ruta 151 que ni siquiera figuraba en los planes originales».

También explicó las limitaciones legales que impiden al municipio intervenir directamente sobre una ruta nacional y convocó a dejar de lado las diferencias políticas.

«Si nos agarran divididos, no vamos a lograr nada. Independientemente del partido político o de la ideología, 25 de Mayo y Catriel tienen que estar unidos para exigir respuestas.»

Daniela Salzotto: «No nos van a abandonar como comunidad»

La segunda oradora fue la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, quien brindó un encendido discurso en respaldo de las familias y volvió a reclamar una solución definitiva para la Ruta Nacional 151.

La mandataria recordó que desde hace más de quince años participa de distintos reclamos por el estado de la carretera y aseguró que el municipio continuará gestionando ante todos los organismos competentes.

«El municipio de Catriel mantiene una gestión constante, diaria y firme para exigir las obras urgentes que dejen de costarnos vidas.»

Salzotto sostuvo que el reclamo excede la cuestión vial y está directamente relacionado con el desarrollo económico y social de toda la región.

«No nos van a aislar ni vamos a permitir que nos abandonen como comunidad. La Ruta 151 es fundamental para el desarrollo productivo, para la conectividad y para el futuro de nuestras ciudades.»

La intendenta confirmó además que, según la información recibida por el municipio, el tramo rionegrino se encuentra próximo a ser transferido a la Provincia, donde posteriormente debería iniciarse el proceso licitatorio para la obra, aunque remarcó que aún no conocen el proyecto definitivo.

En uno de los pasajes más aplaudidos de su intervención, convocó a ampliar el reclamo hacia toda la región.

«Vamos a sumar la fuerza de La Pampa, de Neuquén, de Mendoza y de toda la Patagonia. Esta obra no es para un intendente; es para cada vecino que todos los días pone en riesgo su vida al transitar esta ruta.»

Finalmente anunció que el municipio continuará realizando operativos preventivos y propuso crear, junto con los familiares, un dispositivo de asistencia para quienes sufran inconvenientes sobre la Ruta 151, reiterando que «basta de víctimas».

Un reclamo que no se detiene

El accidente ocurrido el 26 de julio de 2025 dejó un profundo dolor en toda la región al provocar la muerte de cuatro integrantes de una familia de 25 de Mayo. Desde entonces, cada día 26 vecinos de ambas localidades realizan un abrazo simbólico y distintas actividades para mantener vigente el pedido de reconstrucción integral de la Ruta Nacional 151.

A un año de aquella tragedia, el mensaje volvió a ser unánime: la memoria de las víctimas debe transformarse en acciones concretas para que ninguna otra familia vuelva a sufrir una pérdida evitable por el estado de una ruta que continúa siendo motivo de preocupación para miles de usuarios.