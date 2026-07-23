Nuevo acuerdo para empleados de Comercio: suba del 5,7% y un pago extraordinario de $50.000

La paritaria de empleados de Comercio sumó una nueva revisión salarial. Las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordaron un incremento del 5,7%, que se aplicará en tres tramos iguales entre julio y septiembre, además del pago de una asignación extraordinaria de $50.000.

El entendimiento tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2026 y alcanzará a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La suba será remunerativa y no acumulativa, mientras que el pago adicional tendrá carácter no remunerativo y se abonará por única vez.

Cómo se aplicará el aumento salarial

El incremento del 5,7% se calculará sobre las escalas de remuneraciones básicas correspondientes a junio de 2026, sumando también las cifras no remunerativas vigentes hasta esa fecha.

La actualización se distribuirá en tres cuotas mensuales del 1,9%:

1,9% desde julio de 2026

1,9% desde agosto de 2026

1,9% desde septiembre de 2026

Al tratarse de un aumento no acumulativo, cada tramo se calculará sobre la misma base establecida en el acuerdo y no sobre el salario ya incrementado del mes anterior.

El convenio fue firmado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la FAECyS.

La suma extraordinaria de $50.000

Además de la recomposición porcentual, las partes acordaron el pago de una asignación extraordinaria, no remunerativa y no acumulativa, por un total de $50.000.

El monto se pagará en dos cuotas:

$25.000 junto con el salario de julio

$25.000 junto con el salario de agosto

La suma tendrá carácter excepcional y se abonará por única vez, por lo que no formará parte del salario básico ni se incorporará de manera permanente a las escalas.

Cuándo se incorporarán los $120.000 al salario básico

El acuerdo también modificó el cronograma previsto para incorporar al salario básico la suma fija no remunerativa de $120.000 vigente para los empleados mercantiles.

La incorporación se realizará en seis etapas mensuales de $20.000 cada una, desde diciembre de 2026 hasta mayo de 2027.

El cronograma establecido es el siguiente:

$20.000 con los básicos de diciembre de 2026

$20.000 con los básicos de enero de 2027

$20.000 con los básicos de febrero de 2027

$20.000 con los básicos de marzo de 2027

$20.000 con los básicos de abril de 2027

$20.000 con los básicos de mayo de 2027

Las sumas no remunerativas que queden pendientes de incorporación continuarán liquidándose según las condiciones establecidas en el acuerdo salarial firmado el 26 de marzo de 2026.

Las partes volverán a reunirse en octubre para evaluar la evolución de las variables económicas y analizar la necesidad de una nueva actualización salarial. El acuerdo aclaró, además, que los incrementos no serán vinculantes para los convenios que puedan firmarse en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, aunque los valores resultantes funcionarán como piso convencional una vez que se produzca la homologación.