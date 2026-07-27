Río Negro licita áreas maduras con inversión de 12 millones de dólares

El Gobierno de Río Negro lanzó este lunes el Concurso Público Nacional e Internacional para otorgar la concesión integrada de las áreas Puesto Flores–Estancia Vieja y Puesto Prado, con el objetivo de reactivar su producción.

La convocatoria establece una inversión mínima de USD 11.990.200 durante los primeros cinco años y busca impulsar la actividad hidrocarburífera convencional, reactivar áreas maduras y aprovechar mejor los recursos energéticos.

Mediante el Decreto 701/2026, el Gobierno Provincial declaró de interés público la iniciativa presentada por la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (EDHIPSA), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y autorizó el llamado al concurso nacional e internacional.

El procedimiento contempla el otorgamiento de una única concesión de explotación para las áreas Puesto Flores–Estancia Vieja y Puesto Prado. La integración permitirá unificar la planificación, optimizar los recursos técnicos y económicos y avanzar en la recuperación gradual de la producción.

La decisión se enmarca en un rumbo energético que busca sostener la actividad en los yacimientos convencionales, incorporar nuevas inversiones, preservar las fuentes de trabajo y asegurar la continuidad operativa con criterios de seguridad y cuidado ambiental.

Inversión para reactivar pozos

El programa mínimo de trabajos estará concentrado durante los primeros cinco años de la concesión e incluirá la reactivación de pozos inactivos o de baja productividad mediante tareas de pulling y workover, además de nuevos punzados, repunzados y fracturas hidráulicas.

Estas intervenciones permitirán mejorar la recuperación de hidrocarburos, optimizar los proyectos existentes y maximizar el aprovechamiento de las reservas remanentes. El monto de inversión establecido podrá ser mejorado por las empresas interesadas durante el proceso competitivo.

La concesión integrada constituye una herramienta para dar previsibilidad a la operación de las áreas y generar las condiciones necesarias para recomponer sus niveles productivos. Río Negro avanza así con planificación y decisiones concretas para fortalecer una actividad estratégica para el desarrollo provincial.

Las ofertas

La apertura de ofertas está prevista para el 4 de septiembre, a las 12, en la sede del organismo provincial en Cipolletti.

Con este llamado, la Provincia reafirma una política energética orientada a recuperar activos estratégicos, atraer inversión productiva y sostener el empleo. La puesta en valor de las áreas maduras es parte de un plan para que Río Negro siga en marcha y aproveche sus recursos con una mirada de largo plazo.