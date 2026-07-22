Salzotto anunció gestiones por nuevas carreras universitarias, Parque Industrial y Ruta 151

La intendente repasó una intensa agenda de gestiones vinculadas a la infraestructura vial, el desarrollo del Parque Industrial y la ampliación de la oferta universitaria para la ciudad. En diálogo con Radio “Alas”, confirmó avances en el proceso de traspaso de la Ruta Nacional 151, destacó la consolidación del Parque Industrial como un polo estratégico para las inversiones y anticipó nuevas carreras universitarias, entre ellas la posibilidad de incorporar el primer año de Medicina y Psicología en Catriel.

Ruta Nacional 151: expectativa por el traspaso y continuidad del reclamo

Uno de los principales ejes de la entrevista estuvo centrado en el crítico estado de la Ruta Nacional 151, una problemática que desde hace más de un año moviliza a vecinos, instituciones y autoridades de la región.

Salzotto explicó que el Municipio continúa realizando tareas de bacheo preventivo en sectores críticos, especialmente en el acceso sur de la ciudad, mientras se prepara una nueva convocatoria al abrazo simbólico que se desarrollará el próximo domingo 26, al cumplirse un año del trágico siniestro vial ocurrido en el sector conocido como La Escondida.

La jefa comunal sostuvo que el reclamo logró instalar el tema en la agenda nacional y provincial y aseguró que existen avances concretos para que la administración de la Ruta 151 pase a manos de la Provincia de Río Negro.

«Ya estamos hablando de pliegos, de proyectos y de una obra para la Ruta 151. No es una solución inmediata, pero es un paso muy importante», afirmó.

En ese sentido, indicó que mantuvo una comunicación con el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, quien le confirmó que el proceso administrativo se encuentra en su etapa final y que en los próximos días podrían conocerse novedades oficiales.

Asimismo, remarcó que el reclamo debe mantenerse como una causa colectiva.

«No tiene partido político. Es una causa de toda la comunidad porque Catriel no puede quedar aislado en una de las regiones productivas más importantes del país«, expresó.

Parque Industrial: respaldo provincial y beneficios para nuevas inversiones

Durante su recorrida institucional, la Intendente también mantuvo una reunión con la secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini, donde recibió la certificación que acredita que el Parque Industrial de Catriel cumple con todos los requisitos legales para acceder a los distintos regímenes de promoción de inversiones.

Esto permitirá que las empresas que decidan radicarse en el predio puedan acceder a beneficios impositivos, líneas de financiamiento y programas de incentivo como el RIGI y otros sistemas de promoción provincial.

Salzotto señaló que actualmente el Municipio trabaja junto al Concejo Deliberante en una nueva ordenanza destinada a fortalecer el desarrollo del parque industrial y convocó a todos los sectores políticos a acompañar el proyecto.

«Si logramos que más empresas se instalen en Catriel, estaremos generando empleo genuino y crecimiento económico para los próximos años», sostuvo.

Además, confirmó que presentó proyectos ante la Provincia para obtener financiamiento destinado al recambio de más de 500 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad.

Más carreras universitarias para Catriel

Otro de los anuncios destacados estuvo relacionado con la educación superior.

Tras reunirse con las nuevas autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, Salzotto confirmó que Catriel continúa consolidándose como el único Centro Regional Universitario Municipal de Río Negro y Neuquén sostenido íntegramente con fondos municipales.

La universidad realizará un relevamiento sobre la cantidad de estudiantes Catrielenses y sus áreas de interés con el objetivo de planificar nuevas propuestas académicas acordes al perfil productivo de la región.

Entre las alternativas que comenzaron a analizarse aparecen tecnicaturas y licenciaturas vinculadas a la minería, el extractivismo, laboratorios, agrimensura y actividades relacionadas con el desarrollo energético y minero.

La intendenta también reveló que existe la posibilidad de incorporar en Catriel el primer año de Medicina y el primer año de Psicología, ambos con modalidad virtual, aprovechando la infraestructura tecnológica disponible en el Punto Digital y el Centro Regional Universitario.

«Hoy ya no parece una locura pensar en estas carreras. Tenemos la infraestructura tecnológica y estamos trabajando para generar esa oportunidad para nuestros jóvenes», señaló.

Finalmente, informó que continúan los trabajos en el edificio destinado al funcionamiento del centro universitario, donde actualmente se ejecuta la colocación de pisos y próximamente comenzará la instalación de las aberturas, con el objetivo de habilitar nuevas aulas antes del inicio del próximo ciclo lectivo.