Vaca Muerta: bitrenes cargados de arena ya circulan por Rutas de la zona. (videos)

Si algo les faltaba a las congestionadas y detonadas rutas de la región para tornarse aun mas peligrosas, es el tránsito de estos pesados y largos camiones que ya están circulando con varias toneladas de arena hacia Vaca Muerta.

Dos enormes camiones bitrenes de más de 21 metros de largo, circularon este martes por la Ruta Provincial 20, en cercanías del cruce con la Ruta Nacional 151. Un vecino que circulaba por la arteria provincial, logró capturar las imágenes de los vehículos de gran porte, que no estarían autorizados a circular por ese lugar.

“Estamos sobre la Ruta Provincial número 20, aproximadamente en el kilómetro 383, justo en las intersecciones con la Ruta Nacional número 151. Estamos viendo, además de todo el tránsito que hay en esta ruta, parte del transporte de Vaca Muerta”, detalló. Y añadió: “Acá vemos el paso de un bitrén cargado con arena, y atrás viene el otro, también cargado en su máxima capacidad de carga, por la Ruta Provincial número 20”.

Nueve ejes.

En diciembre pasado, ya se observó a diferentes vehículos de nueve ejes circulando en la zona, por la Ruta Nacional 151. Esa vía forma parte de las rutas que utilizan los fletes que llevan arena desde Entre Ríos hacia los yacimientos de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta, los cuales provocan un enorme deterioro en las rutas, lo que se combina con la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional por la decisión del actual gobierno nacional de abandonar la obra pública.

Los camiones bitrenes fueron autorizados a circular en todas las rutas nacionales del país a partir de una resolución dictada en el mes de agosto del año pasado, por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger. A diferencia de los camiones convencionales, que pueden cargar hasta 45 toneladas, los bitrenes de nueve ejes tienen una capacidad de hasta 75 toneladas.

Fuente: (La Arena)