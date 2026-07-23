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Ruta 151: Municipio de Catriel realiza tareas de bacheo

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Ruta 151: Municipio de Catriel realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Catriel, a través de la Secretaría de Obras Públicas, realiza un nuevo operativo de bacheo en los sectores más críticos de la Ruta Nacional 151 (Km 100 al 125).

Con fondos y recursos propios, el Municipio continúa llevando adelante estas intervenciones como una solución a corto plazo para resguardar la seguridad de quienes transitan diariamente por este corredor.

El deterioro de la calzada es cada vez mayor y el riesgo para conductores y transportistas aumenta día a día. Por eso, mientras se ejecutan estas tareas de mantenimiento, la Municipalidad sostiene el reclamo por una obra integral y definitiva para la Ruta Nacional 151, una respuesta impostergable para Catriel y toda la región.

Las tareas se realizan con el acompañamiento y el trabajo coordinado de la Policía Caminera, la Dirección de Tránsito Municipal y Protección Civil, quienes colaboraron para garantizar la seguridad durante el desarrollo de las tareas.

CONVOCATORIA ABRAZO SIMBOLICO

Este domingo a las 15:00 hs habrá una nueva manifestación publica en la torre de acceso a Catriel y Ruta 151 al cumplirse un año del trágico accidente que costó la vida de una familia de 25 de Mayo con raíces en Catriel.

Catriel renovó su reclamo por la Ruta Nacional 151

Desde el 26 de julio de 2025, Catriel se moviliza los 26 de cada mes para concientizar y reclamar a las autoridades nacionales por la urgente reparación de la Ruta 151 bajo el lema «No hay Vaca Muerta sin Ruta 151».

La invitación abierta es para toda la comunidad de Catriel y 25 de Mayo.

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