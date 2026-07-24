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Catriel: La Policía secuestró elementos vinculados a un hecho delictivo

C25N
1 Minutos de lectura
Preocupación en barrio Preiss por hechos de inseguridad

En el marco de una investigación por el hurto de una rueda de auxilio, personal de la Comisaría 9° de Catriel llevó adelante un allanamiento que arrojó resultados positivos y permitió el secuestro de dos ruedas de camioneta.

La diligencia judicial se realizó durante la tarde del jueves en un domicilio ubicado sobre calle Uruguay, en cumplimiento de una orden librada por la Justicia.

Durante el procedimiento, personal del Gabinete de Criminalística secuestró dos ruedas que quedaron incorporadas a la causa como elementos de interés para la investigación.

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