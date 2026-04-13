Catriel: desactivaron kiosco narco y secuestraron marihuana

Un allanamiento realizado en Catriel permitió secuestrar droga fraccionada lista para consumo, armas blancas y elementos contundentes, en un procedimiento que fue considerado exitoso y que ahora quedó bajo la órbita de la Justicia Federal.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Catriel Viejo, donde efectivos policiales de la Comisaría 9° llevaron adelante un procedimiento que arrojó resultados positivos desde el primer momento.

En el lugar, el personal encontró distintos elementos que encendieron rápidamente las alertas: no solo por la presencia de sustancias ilegales, sino también por objetos que podrían estar vinculados a situaciones de violencia.

En ese contexto, se procedió al secuestro de una daga de unos 30 centímetros de largo y una varilla metálica. Ambos elementos fueron hallados dentro del domicilio y quedaron inmediatamente a disposición de la investigación.

Por otro lado, el hallazgo más relevante estuvo vinculado a la droga. Dentro de una mochila, el personal encontró nueve envoltorios transparentes con sustancia vegetal, además de cigarrillos armados y frascos utilizados para su almacenamiento. Tras las tareas correspondientes de pesaje y embalaje, se confirmó que se trataba de un total de 351 gramos de cannabis.

A partir de ese momento, tomó intervención el Juzgado Federal, que dispuso el secuestro de la sustancia y ordenó la participación de la División Toxicomanía de Catriel para avanzar con las pericias.

Asimismo, la forma en la que se encontraba distribuida la sustancia, fraccionada y lista para consumo, es un dato que no pasa desapercibido para los investigadores. Este detalle suele estar asociado a circuitos de comercialización a pequeña escala, una problemática que viene siendo abordada con operativos focalizados en distintos puntos de la región.

El procedimiento fue valorado de manera positiva dentro del ámbito de seguridad, ya que permitió retirar de circulación una cantidad significativa de droga y elementos peligrosos en un solo operativo.

Además, refleja el trabajo coordinado entre las distintas áreas policiales, que vienen intensificando controles e investigaciones para prevenir este tipo de delitos.