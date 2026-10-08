Milagro en la ruta del petróleo: la chocaron dos veces y sobrevivió

Una mujer sobrevivió a un violento triple choque en la Ruta 69, a la altura de Villa Manzano. Su auto recibió dos impactos y terminó con graves daños. El cinturón de seguridad fue clave para evitar una tragedia.

Una mujer sobrevivió de milagro a un violento triple choque ocurrido la Ruta Provincial 69, conocida como la Ruta del Petróleo. Su Renault Sandero recibió dos impactos, quedó seriamente dañado y terminó atravesado sobre la calzada después de ser embestido primero por un Toyota Etios y luego por un camión Iveco. La conductora sufrió heridas de menor consideración y hubo un dato que pudo haber sido decisivo: llevaba correctamente colocado el cinturón de seguridad.

El choque ocurrió alrededor de las 9:45, en el acceso a Villa Manzano, sobre una de las vías que concentra gran parte del movimiento vehicular relacionado con la actividad petrolera de la región de Vaca Muerta. Por allí circulan diariamente autos particulares, camiones y vehículos vinculados a los servicios que trabajan en el área de Vaca Muerta.

En ese escenario circulaba el Renault Sandero, conducido por una mujer que avanzaba desde El Chañar hacia Centenario. Todo cambió cuando un Toyota Etios, también conducido por una mujer, intentaba incorporarse a la Ruta 69 para continuar hacia Sargento Vidal.

Fue entonces cuando se produjo el primer impacto. El Etios chocó al Sandero sobre uno de sus laterales. El golpe hizo que la conductora perdiera el control del vehículo y el auto terminara desplazándose hacia el carril contrario.

Y ahí apareció el segundo peligro. Por el otro carril avanzaba un camión Iveco utilizado para servicios petroleros, que se dirigía hacia Añelo. El camionero alcanzó a advertir la maniobra del Sandero y redujo la velocidad, pero no pudo evitar el impacto.

El camión terminó golpeando al Sandero sobre su lateral derecho. En cuestión de segundos, la mujer había quedado en medio de una secuencia de dos choques y con un vehículo pesado frente a ella.

La violencia de la escena hacía pensar en un desenlace mucho más grave. Sin embargo, la conductora logró sobrevivir y fue asistida en el lugar. Posteriormente fue trasladada hacia El Chañar para continuar con la atención médica.

Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y preservar la zona donde habían quedado los tres vehículos involucrados. También intervino personal de Bomberos de manera preventiva.

Pero entre los restos del Sandero apareció el dato que terminó transformando el episodio. La mujer llevaba colocado correctamente el cinturón de seguridad. Ese elemento, en una colisión con dos impactos y daños importantes en el vehículo, pudo marcar una diferencia enorme. Las heridas fueron de menor consideración y la conductora pudo ser trasladada para recibir atención médica.

La Ruta 69 es clave para la circulación entre la Ruta 151 y El Chañar y, por su vinculación directa con la actividad hidrocarburífera, es conocida en la región como la Ruta del Petróleo. El tránsito de vehículos pesados forma parte del paisaje cotidiano de ese corredor.

Por eso, el triple choque vuelve a poner bajo la lupa los riesgos de circular por una ruta donde conviven vehículos particulares, transporte pesado y el intenso movimiento generado por la actividad petrolera.

(MejorInformado)