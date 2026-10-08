Falleció Osvaldo Weretilneck, padre del Gobernador de Río Negro

La triste noticia se conoció durante la mañana de este jueves y el hombre pasó sus últimos días en Cipolletti. El gobernador tenía actividades previstas en Bariloche que debió cancelar

La provincia está de duelo.

Tras batallar con una larga enfermedad, Osvaldo Weretilneck, padre del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , murió durante la madrugada de este jueves en Cipolletti.

Su deceso se produjo en las primeras horas de la jornada y genera honda consternación. Más allá de tener su domicilio en El Bolsón, en el último tiempo el hombre permanecía en nuestra ciudad a raíz de su delicado estado de salud.

Don Osvaldo fue en sus inicios, funcionario del Municipio de El Bolsón, luego ingresó al Banco Nación donde ejerció la gerencia en su localidad, Cipolletti y Catriel.

En Catriel estuvo radicado varios años donde además montó junto a su esposa un comercio dedicado a la venta de ropa infantil (Juan Ignacio y Catalina).

El Gobernador recibió condolencias de todo el arco político provincial y nacional.