Santa Isabel tendrá dos jornadas de música y destrezas criollas por la Pre Fiesta del Chivito

La celebración se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre, con una peña, artistas y ballets, además de una jornada de jineteadas. La propuesta busca reunir a la comunidad y poner en valor las tradiciones del oeste pampeano.

Santa Isabel se prepara para vivir la Pre Fiesta Provincial del Chivito, con dos jornadas de música, danza y destrezas criollas. Las actividades comenzarán el sábado 10 de octubre, con una peña en el Polideportivo Municipal, y continuarán el domingo 11 con una fiesta de jineteadas.

La presentación se realizó este jueves en la Secretaría de Turismo de La Pampa, con la participación del titular del área, Saúl Echeveste; la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Vanina Martínez; el director provincial de Artística, Jesús Gallego, y la intendenta de Santa Isabel, María Elisabet Cabral, junto a integrantes de su equipo.

Echeveste destacó la decisión del municipio y la comunidad de sostener una celebración con historia e identidad cultural, pese al complejo contexto económico y financiero.

También remarcó que el encuentro permitirá la participación de artistas y grupos de danza locales, además de las destrezas gauchas. En ese sentido, señaló que será una oportunidad para conocer los atractivos turísticos del oeste pampeano.

Por su parte, Cabral agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y expresó su expectativa por recibir a visitantes y compartir dos días de festejos en la localidad.

Música el sábado y jineteadas el domingo

La peña del sábado comenzará a las 21 en el Polideportivo Municipal y contará con las actuaciones en vivo de José Farías, Arturo Sol, Revelación Campera y La Banda de Carlitos, entre otros artistas. También participarán tres ballets.

El domingo, en tanto, la actividad comenzará a las 9 con una jornada de jineteadas, que tendrá como protagonistas a las tradiciones gauchas.

La Pre Fiesta Provincial del Chivito propone así un fin de semana de encuentro popular, con música, danza y costumbres criollas, como anticipo de una de las celebraciones tradicionales de Santa Isabel.