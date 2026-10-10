Catriel: acompañaban el traslado de su madre fallecida y volcaron en la Ruta 151

Ocurrió este sábado en el kilómetro 95 de la Ruta Nacional 151 (zona La Escondida) cuando el Peugeot 308 mordió la banquina en mal estado y volcó. No hubo heridos.

Según comentó a este medio Horacio Zamataro, se dirigían a la localidad de Río colorado acompañando al vehículo que trasladaba los restos de su madre fallecida horas antes en la ciudad de Catriel.

Ese sector de la ruta está en muy mal estado, sobre todo el sector de banquinas con un desnivel evidente.

Luego del siniestro vial, la familia pudo continuar viaje.

En el lugar trabajó la Policía de Tránsito Destacamento Puente Dique.