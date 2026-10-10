13°CCatrielCubierto
19°C10°CLluvias Débiles y Dispersas
19°C10°CCondiciones variables
15°C9°CLluvias y Chaparrones AisladosCubierto
17°C10°CLluvias y ChaparronesLluvias Débiles y Dispersas
12°C9°CCondiciones variables
DestacadasLOCALESNOTICIAS

Catriel: acompañaban el traslado de su madre fallecida y volcaron en la Ruta 151

C25N
1 Minutos de lectura
Catriel: acompañaban el traslado de su madre fallecida y volcaron en la Ruta 151

Ocurrió este sábado en el kilómetro 95 de la Ruta Nacional 151 (zona La Escondida) cuando el Peugeot 308 mordió la banquina en mal estado y volcó. No hubo heridos.

Según comentó a este medio Horacio Zamataro, se dirigían a la localidad de Río colorado acompañando al vehículo que trasladaba los restos de su madre fallecida horas antes en la ciudad de Catriel.

Ese sector de la ruta está en muy mal estado, sobre todo el sector de banquinas con un desnivel evidente.

Luego del siniestro vial, la familia pudo continuar viaje.

En el lugar trabajó la Policía de Tránsito Destacamento Puente Dique.

Hotel Stellato web
Triunfo
alas giff1
Vista Oil Gas
Comparte este artículo
No hay comentarios
Escuchar FM ALAS95.UNO
Farmacias de Turno
trailers
Suren
Julio Salomone repuestos
Sindicato petroleros
Tecpetrol
Veterinaria Emanuel
La Anónima
Oir Mejor
Vista Oil Gas
Petroleros Sudamericanos
Horizonte Seguros
25 de Mayo

También te pueden interesar