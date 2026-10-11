Ziliotto descartó que Vaca Muerta llegue a La Pampa: “Lamentablemente, la formación no ingresa”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, descartó que la formación geológica Vaca Muerta se extienda hacia territorio pampeano y aseguró que los estudios realizados permitieron determinar sus límites.

“Lamentablemente, el yacimiento no llega a La Pampa”, afirmó el mandatario al referirse a una posibilidad sobre la que se había especulado durante los últimos años, especialmente en las zonas de 25 de Mayo y Puelén.

La hipótesis estaba vinculada con la continuidad de la Cuenca Neuquina y la cercanía del sudoeste pampeano con las áreas hidrocarburíferas de Neuquén, Mendoza y Río Negro.

Sin embargo, Ziliotto sostuvo que existen estudios especializados que permiten descartar esa posibilidad. “Tenemos estudios ciertos que indican lo contrario. Totalmente lo contrario”, señaló.

El gobernador explicó que las investigaciones geológicas y los trabajos de sísmica se realizan de manera permanente y permiten conocer con mayor precisión hasta dónde se extiende la formación.

Según detalló, Vaca Muerta se encuentra principalmente en Neuquén, además de extenderse hacia el sur de Mendoza y el oeste de Río Negro, pero no alcanza territorio de La Pampa.

Ante la consulta sobre si esa posibilidad estaba definitivamente descartada, Ziliotto respondió que sí. “Está descartado en virtud de los estudios especializados que actualmente hay en la materia”, aseguró.

El mandatario argumentó además que, si existieran evidencias sobre la presencia de Vaca Muerta dentro de la provincia, ya habría actividad exploratoria e interés de compañías por desarrollar esos recursos.

“Aparte, si así fuera cierto, ya estaríamos trabajando y ya habría inversores queriendo trabajar con La Pampa”, sostuvo.

La información geológica disponible ubica el límite de la formación relativamente cerca de la frontera interprovincial, aunque sin ingresar al territorio pampeano.

Ziliotto explicó que en La Pampa el basamento de la cuenca se encuentra entre los 1.200 y 1.400 metros de profundidad y que por encima de ese nivel no aparece Vaca Muerta.

Esto no significa que la provincia carezca de recursos hidrocarburíferos. En territorio pampeano existen tres formaciones geológicas que produjeron y continúan produciendo petróleo mediante explotación convencional.

La diferencia resulta relevante porque Vaca Muerta es una formación geológica caracterizada por contener importantes recursos de petróleo y gas no convencional, cuya explotación requiere técnicas como la perforación horizontal y la fractura hidráulica.

De esta manera, el gobierno pampeano puso fin a las expectativas sobre una eventual extensión de Vaca Muerta hacia el sudoeste provincial, aunque mantiene su actividad petrolera convencional y la búsqueda de otras oportunidades relacionadas con los recursos naturales.

En ese sentido, Ziliotto también se refirió al potencial del litio en La Pampa y señaló que todavía no existen certezas sobre la posibilidad de desarrollar una explotación comercial.

Entre 2016 y 2017 fueron estudiados 22 cuerpos salinos y se detectó litio en salmueras de Salina La Amarga y Salina San Máximo, en la zona de Puelches.

Posteriormente, durante 2022, nuevos estudios identificaron sedimentos que podrían contener salmueras de interés por su presencia de litio, potasio y magnesio, aunque hasta el momento no se determinó la existencia de un recurso de litio comercialmente explotable.