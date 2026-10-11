Neuquén: Milei encabezará la apertura de la AOG Patagonia 2026

El presidente Javier Milei inaugurará el próximo 19 de octubre la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, que reunirá a más de 400 empresas y referentes de la industria energética en Neuquén.

El evento, organizado por el IAPG y Messe Frankfurt Argentina, será una vidriera internacional para debatir el futuro de Vaca Muerta, la atracción de inversiones y el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en proyectos estratégicos, consolidando a la provincia como epicentro de la agenda energética nacional.

El presidente Javier Milei visitará Neuquén el próximo 19 de octubre para inaugurar oficialmente la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, uno de los eventos más importantes de la industria energética nacional. La feria reunirá a más de 400 empresas y referentes del sector, consolidándose como un espacio clave para debatir el futuro de Vaca Muerta, la atracción de inversiones y el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en proyectos estratégicos.

La agenda presidencial incluye su llegada al Aeropuerto Presidente Perón, donde será recibido por el gobernador Rolando Figueroa y directivos de las principales compañías petroleras. Luego participará en la apertura oficial en el Espacio DUAM, brindará un discurso en el Auditorio Tromen y recorrerá la exposición. También está prevista una reunión privada con autoridades provinciales y empresarios para repasar la agenda hidrocarburífera y el avance de proyectos en la región.

La AOG Patagonia 2026, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y Messe Frankfurt Argentina, se desarrollará del 19 al 22 de octubre y contará con la participación de operadoras, compañías de servicios, proveedores y pymes. Los ejes centrales serán el horizonte productivo no convencional, las obras de transporte de crudo y gas, los proyectos de exportación y los avances tecnológicos que acompañan el crecimiento de la industria.

La exposición se da en un contexto de fuerte impulso a Vaca Muerta como pilar estratégico de la macroeconomía argentina. Según datos oficiales, ya se aprobaron proyectos por USD 21.800 millones, encabezados por Pluspetrol y Tecpetrol junto al oleoducto Vaca Muerta Sur, mientras que existen solicitudes en trámite por más de USD 77.000 millones, incluyendo iniciativas de escala global como Argentina LNG y el plan Loma La Lata Oil de YPF.