Ruta 151: camión atascado en la banquina provocó demoras en el tránsito

El incidente vial involucró a un camión que transporta arenas especiales que por razones que se desconocen quedó `prácticamente atravesado sobre la cinta asfáltica no permitiendo la libre circulación.

Otros camioneros ayudaron en las tareas de remoción del vehículo que demandó varias horas permaneciendo cortado el transito y formándose largas filas de ambos lados.

Una de las hipótesis es que el camión habría sufrido u desperfecto en el sistema de frenos.

Se normalizó cerca de las 18:30 hs.

Fotos: (gentileza)